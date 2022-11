Chi è Thasup, cantante sul podio degli ascolti di Spotify Italia

Thasup, rapper e cantante romano, è considerato un nastro nascente della musica italiana. Nel 2022 è stato uno degli artisti italiani più ascoltati su Spotify.

Chi è Thasup

Thasup, il cui vero nome è Davide Mattei, è un cantante romano scoperto da Salmo nel 2018, all’età di 17 anni. Nato a Fiumicino il 17 marzo 2001, è un rapper e producer romano e nel 2022 è arrivato sul podio dei cantanti più ascoltati d’Italia. Noto anche come Tha Supreme, è considerato un nastro nascente della musica italiana ed è anche il fratello minore della cantautrice Mara Sattei. Ha iniziato a produrre musica molto presto, dall’età di 14 anni, e per dedicarsi completamente alla musica decise anche di lasciare la scuola. Nel 2017 il suo nome inizia ad essere conosciuto quando produce Perdonami per Salmo, che debuttò proprio in testa alla top singoli.

Canzoni

Nel 2017, precisamente nel mese di ottobre, Thasup pubblicò il primo singolo da rapper chiamato 6itch. Il 9 febbraio 2018 fece poi uscire il suo secondo singolo, 5olo, a cui seguirà qualche mese dopo Scuol4 che poi diventò disco d’oro. Di conseguenza il suo successo lo porta a collaborazioni con diverse voci della musica italiana come Sfera Ebbasta e Marracash, con i quali pubblicò Supreme – L’Ego.

Al termine del 2020 risulta essere l’artista più ascoltato in Italia su Spotify.

Nel 2022 in collaborazione con Tiziano Ferro ha pubblicato il brano Rotonda.