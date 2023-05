Le spunte blu su Gmail: come averle e a cosa serve la nuova funzionalità

Le spunte blu su Gmail: novità che già è a disposizione per molte aziende in particolare. Ecco a cosa serve la nuova funzionalità.

Le spunte blu su Gmail: arriva la nuova funzionalità sulle caselle di poste di Google. Qualche settimana fa Elon Musk aveva deciso di renderle a pagamento sull’app social mentre saranno gratuite in questo caso.

Le spunte blu su Gmail: come averle

Le spunte blu arrivano anche sulla casella posta di Google: Gmail. Non sono a pagamento come ha deciso Elon Musk per Twitter. La nuova funzionalità, introdotta da Google, dovrebbe essere disponibili già su molti account a seguito anche di aggiornamenti che in questi giorni vengono effettuati sui dispositivi vari. La prima azienda a ricevere la spunta è stata proprio Google, ma anche altri grandi marchi come Amazon e Ebay hanno verificato la propria identità.

A tutte le aziende viene richiesta un’autenticazione forte con DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) che consente di verificare il logo del marchio, in modo che questo venga mostrato come avatar all’interno delle email.

A cosa serve la nuova funzionalità

L’azienda di Mountain View ha spiegato che il sistema ha l’obiettivo di aiutare gli utenti a distinguere una mail autentica da una truffa. Passando il puntatore del mouse sull’immagine, apparirà quindi questo messaggio: “Il mittente di questa email ha dimostrato di essere il proprietario del dominio XXXXXX e del logo nell’immagine del profilo“. Il pop-up include inoltre un collegamento che ci indirizza a una pagina con ulteriori informazioni. Secondo Google, questa novità dovrebbe aiutare gli utenti a identificare meglio i contenuti spam e differenziarli da quelli originali, prive di truffe.