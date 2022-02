Chi è la fidanzata di Irama, la modella e influencer Victoria Stella Doritou

Chi è la fidanzata di Irama? Il giovane cantautore toscano, in gara a Sanremo 2022 con il brano Ovunque sarai, è legato sentimentalmente alla modella e influencer Victoria Stella Doritou. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Victoria Stella Doritou, la modella fidanzata di Irama

Irama è attualmente fidanzato con la bellissima modella e influencer Victoria Stella Doritou. I due hanno confermato la loro relazione nel giugno 2019. Il lockdown li ha costretti a stare lontani per un lungo periodo, ma ciononostante il loro amore è più forte che mai.

La coppia appare spesso insieme sul profilo instagram della modella, a volte anche in servizi fotografici fatti in collaborazione con diversi brand di moda.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Stella Doritou (@thevictoriastella)

La carriera nella moda di Victoria

Victoria Stella Doritou ha venticinque anni ed è originaria di Cipro. È nata a Limisso, città portuale della Baia Akrotiri, nel 1997. Da sempre appassionata al mondo della moda, ha studiato in Ungheria, per poi lavorare come modella e testimonial per moltissimi brand di prestigio in giro per il mondo. Ha quasi 45mila followers su Instagram ed è uno dei volti di spicco della prestigiosa agenzia milanese Independent Model Management. In passato ha avuto una breve relazione con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP.