Sciopero aerei mercoledì 3 maggio: le compagnie che aderiscono, orari dello stop e voli garantiti

Sciopero aerei nella giornata di mercoledì 3 maggi0 2023. Si fermano alcune compagnie di volo per una protesta indetta da Filt Cgil con diversi disagi che ci saranno durante la giornata per i numerosi viaggiatori.

Mercoledì 3 maggio è una giornata di sciopero voluto da Filt Cgil per alcune compagnie di volo. Si fermano i controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, piloti e assistenti di volo di Vueling e gli assistenti di volo di Air Dolomiti, compagnia controllata al 100% da Lufthansa. Lo sciopero Enav, proclamato dai Cobas, ha costretto Ita Airways a cancellare 47 voli. Mentre il 19 maggio sciopereranno i lavoratori dell’Handling.

Filt Cgil ha fatto sapere che la protesta è stata organizzata per la “mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali“ e aggiunge che “a fronte della nostra disponibilità, volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto, riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways”.

Gli orari della protesta sono stati pensati dalle ore 13 alle 17 di mercoledì 3 maggio. La newco ha attivato un “piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il “maggior numero” possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. “Il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio”, rassicura Ita. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha diramato l’elenco dei voli che saranno comunque garantiti nonostante lo sciopero.

Enac ha precisato che sono assicurati i voli compresi nelle prestazioni indispensabili “che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili”. Assicurati anche i “sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana”. Infine sono autorizzati anche “tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente”.