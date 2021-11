Nicolò Zenga si è sposato: chi è la moglie Marina Crialesi

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono diventati marito e moglie. Le nozze, che sono state celebrate a Roma, sono balzate agli onori delle cronache per l’assenza dei familiari degli sposi. Ma chi è Marina Crialesi, nuova compagna per la vita di Nicolò?

Nicolò Zenga: chi è la moglie

Marina Crialesi è ufficialmente la moglie di Nicolò Zenga. Nata il 29 settembre 1989 e di origini calabresi (oggi ha 32 anni) è un’attrice che ha avuto modo di recitare in diversi cast come quello di Duisburg – Linea di Sangue, Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare, Sospese. Il suo ruolo più importante però, che lo ha lanciata a livello cinematografico, è stato io ruolo di Beatrice interpretato in Un Posto Al Sole, la soap di Rai 3. Marina in passato ha partecipato anche a Miss Mondo Italia 2008 classificandosi prima per la Regione Marche.

Nicolò Zenga matrimonio

La coppia ha detto il suo sì in Comune il 22 novembre 2021 e solo in un secondo momento celebrerà il matrimonio in Chiesa. Ad annunciarlo è stato proprio lo sposo Nicolò Zenga sui social, felicissimo per questa giornata speciale emozionantissima per entrambi. “Ebbene sì… ci siamo sposati – ha scritto comunicato il figlio dell’ex portiere dell’Inter -. Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto, perché oggi conta solo questo… l’amore”. Alla cerimonia erano presenti anche Vips come Bebe Vio.