1899 su Netflix la nuova serie tv: trama, uscita, cast e trailer

1899 su Netflix arriva la nuova serie tv. Le recensioni di questo progetto sono per la maggior parte tutte positive. Con un cast internazionale e una storia potente si presenta la serie tv che è pronta a sorprendere.

1899 su Netflix la nuova serie tv: trama ed uscita

1899 è la nuova serie tv in uscita il 17 novembre 2022 su Netflix. Al centro della trama c’è il tema dell’immigrazione: “Il cuore di questa nuova serie parlerà di ciò che ci unisce e ciò che ci divide, e di come la paura può innescare quest’ultimo”, hanno commentato Baran bo Odar e Jantje Friese, i creatori della serie.

Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo”.

1899 su Netflix: cast

Il cast internazionale e dunque la serie parla più lingue seppure quella ufficiale è l’inglese. Di seguito ecco gli attori principali protagonisti della serie tv: Emily Beecham (Crudelia), Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto), Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

Il trailer

