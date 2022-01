Soliti Ignoti Lotteria Italia, biglietti vincenti: chi ha vinto 5 milioni di euro

Soliti Ignoti Lotteria Italia, biglietti vincenti hanno avuto una distribuzione in tutta Italia. Il primo premio arriva da Roma.

Soliti Ignoti lotteria Italia, biglietti vincenti. Roma è stata fortunata per la massima vincita il giorno della Befana. Rese note anche le altre vincite.

Soliti Ignoti Lotteria Italia, biglietti vincenti

Dal biglietto si potrà verificare sul sito web ufficiale la propria eventuale vincita. Per farlo basta accedere all’apposita pagina di Lottomatica.it o scaricare l’app My Lotteries, inserendo nei campi indicati la “serie” e il “numero” del biglietto in proprio possesso.

Ecco i biglietti vincenti di prima categoria:

Premio da 1 milione di euro al biglietto D 137599 venduto a Trapani

Premio da 1,5 milioni di euro al biglietto N 330633 venduto a Roma

Premio da 2 milioni di euro al biglietto E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

Premio da 2,5 milioni di euro al biglietto P 297147 venduto a Formigine (MO)

Chi ha vinto 5 milioni di euro

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto vincente è il “T 018060” in un rivenditore locale di Roma. La vincita è stata rivelata da Amadeus nel corso della puntata speciale de I soliti ignoti, in onda su Rai 1 il 6 gennaio.

Qualcuno afferma che il biglietto potrebbe essere stato rivenduto nuovamente. Intanto, si sa che la vincita del primo premio arriva dalla Capitale.