Chi è Victor Allen, marito di Tiziano Ferro? “Vic” ha 54 anni ed è il compagno di vita del celebre cantante italiano da diversi anni. I due si sono sposati nel 2019 e vivono insieme a Los Angeles, negli Stati Uniti. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è il marito di Tiziano Ferro, Victor Allen

Nato nel 1965 a Los Angeles, negli Stati Uniti, Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro.

Nonostante i quindici anni di differenza, tra “Vic” e il celebre cantante italiano è sbocciato l’amore pochi anni fa. Victor Allen non è un volto conosciutissimo, né in America né in Italia. Lavora nel mondo dello spettacolo e della musica come consulente e dirigente. In passato ha ricoperto la posizione di vice presidente della sezione Marketing della Warner. Oggi è proprietario e direttore operativo dell’agenzia di marketing Levine Partners.

Tiziano Ferro ha convolato a nozze con il consulente californiano il 25 Giugno 2019, negli Stati Uniti.

Poche settimane dopo, il 13 Luglio, la coppia ha organizzato una seconda cerimonia, stavolta a Sabaudia, in provincia di Latina. “Il matrimonio è una cosa sconvolgente.” -ha raccontato un innamoratissimo Tiziano a Vanity Fair– “Per Victor faccio un’eccezione perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”.

La proposta di matrimonio di Vic

Nel corso dell’intervista, il cantautore ha raccontato anche la proposta di matrimonio del suo Vic: “”Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il novio coffee.

Una bevanda di mia invenzione, a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: «Che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè?». Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: «Ho preso due tazze, le ho fatte incidere». Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto “amore” in italiano. Lui: «Guarda anche l’altra».

La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso”.

Tiziano Ferro e Victor Allen, papà di due bambine

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono diventati papà di due bambini: Margherita di 9 mesi e Andres di 4 mesi. I due sono molto emozionati e condividono la loro gioia: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione”. La coppia ne ha dato l’annuncio sui social.