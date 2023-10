Carolina Galbignani, chi è la moglie di Frankie Hi-Nrg: vita privata e carriera

Chi è Carolina Galbignani, moglie di Frankie Hi-Nrg. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita privata e sentimentale del noto rapper anni Novanta. Cosa sappiamo sulla sua compagna di vita?

Chi è Carolina Galbignani, moglie di Frankie Hi-Nrg: vita privata, carriera

Il noto rapper Frankie Hi-Nrg, all’anagrafe Francesco Di Gesù, è di norma molto attento a tenere ben separate la sua vita professionale e quella privata e sentimentale. È sposato da diversi anni con la manager Carolina Galbignani, ma le informazioni su sua moglie sono ancora oggi parecchio limitate. Sebbene il rapper di Quelli che ben pensano abbia un’ampia presenza sui social network, non esistono sul web foto che lo ritraggano insieme a sua moglie. La coppia vive insieme a Cremona e non è noto se, nel corso degli anni, i due abbiano mai avuto figli.

La morte della madre nel periodo del Covid: “Lasciateci vedere i nostri cari”

Nel novembre del 2020 Frankie Hi-Nrg ha supportato sua moglie Carolina in un periodo molto difficile, la morte di sua madre Anna. La donna era ricoverata in una RSA lombarda nel periodo della pandemia Covid. A causa delle normative per ridurre la diffusione del coronavirus, fu impossibile per Carolina andare a far visita a sua madre. In quei mesi il rapper parlò spesso del caso sul suo profilo Twitter: “Non impediteci di andare a trovare i nostri cari, non lasciate che sprofondino nella depressione: non li uccidete. Da febbraio non è stata più chiaramente accessibile, se non con videochiamate e da fine maggio “in presenza”. Il tempo però era limitato: per mezz’ora ogni 7/10 giorni. Anna resta all’interno della struttura, seduta davanti a una finestra chiusa, mentre noi parenti stiamo dall’altra parte del vetro, all’esterno, tutti con la mascherina”. Dopo la morte della donna, Frankie Hi-Nrg le dedicò un ultimo saluto sui social: “Ciao Anna”.