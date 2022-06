Roland Garros semifinale, Trevisan quando gioca e dove vederla in tv

Roland Garros semifinale, Trevisan scenderà in campo per conquistare altri record e continuare il suo percorso nel torneo.

Roland Garros semifinale, Trevisan vuole continuare a conquistare record ma soprattutto proseguire il suo percorso nel torneo. Ecco dove sarà possibile seguire il match.

Roland Garros semifinale, Trevisan

La Trevisan ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2022 battendo Leylah Fernandez. La vittoria è arrivata dopo 6-2 6-7 6-3. «Al primo match point mi sono sentita tesa, nervosa, ma dopo quel punto perso ho accettato la situazione e ho ripreso a giocare.

La vittoria di Rabat, la prima della mia carriera, è stata molto importante e mi ha dato tanta energia. Ero stanca, ma ho scaricato tutte le mie emozioni sul campo. I successi Slam di Schiavone e Pennetta? Ho visto Flavia e Francesca in questi giorni, per me continuano a essere un esempio».

Quando gioca e dove vederla in tv

La semifinale tra la tennista italiana e Cori Gauff è in programma nel primo pomeriggio di giovedì 2 giugno.

Il match sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Il canale Eurosport è visibile anche su Dazn. Inoltre, anche Discover+ ed Eurosport Player ,le nostre piattaforme streaming, trasmettono tutti i campi a disposizione. Da sottolineare che la tennista statunitense è testa di serie numero 18.