Chi è Hulk, eroe verde dei fumetti statunitensi: origini, storia, caratteristiche

Hulk, alter ego del dr. Robert Bruce Banner, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics.

Chi è Hulk

Hulk è un personaggio creato, per la prima volta, nel 1962 dallo scrittore Stan Lee e dall’artista Jack Kirby e la sua prima apparizione risale a The Incredible Hulk n. 1 del maggio 1962. Alter ego del dr. Robert Bruce Banner, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. In quelle che sono le sue apparizioni nei fumetti, Hulk viene rappresentato come un umanoide dalla pelle verde, grosso e muscoloso che possiede un grado illimitato di forza fisica.

Il successo di Hulk è stato mondiale, tanto che il personaggio Banner-Hulk si è visto in incarnazioni live-action, animate e di videogiochi. Il personaggio è fra i più noti dell’universo Marvel e ha avuto trasposizioni televisive e cinematografiche

Hulk e l’alter ego Bruce Banner

Il suo alter ego, Bruce Banner, presenta un fisico debole ed è emotivamente riservato. In seguito alla sua esposizione accidentale ai raggi gamma mentre salvava la vita di Rick Jones, Banner viene trasformato fisicamente in Hulk contro la sua volontà specie quando è sottoposto a stress emotivo.

Caratteristiche

Oltre che ad essere un umanoide dalla pelle verde, altra caratteristica è il suo livello di forza, generalmente proporzionato al suo livello di rabbia. Comunemente raffigurato come un selvaggio furioso, Hulk può avere anche altre personalità, basate sulla psiche frantumata di Banner, da essere senza cervello dotato di forza distruttiva, a brillante guerriero, o a scienziato geniale.

Genesi dell’eroe verde Hulk

Stan Lee, creatore del personaggio, ha affermato che “In un primo momento avevo deciso di farlo grigio…Quando venne pubblicato il primo episodio, il tipografo ebbe qualche problema con il grigio. Così andai a parlare con la squadra tecnica e loro mi dissero: “Beh, sarebbe più facile trovare un altro colore, non preoccuparti, cambiagli il colore poi vedremo”, insomma dovevo scegliere un altro colore. Fu solo allora che mi resi conto che non esisteva ancora un eroe con la pelle verde. Così dissi: “Okay, facciamolo verde”. Fu un vero caso.».

l personaggio esordì nel 1962 nella collana The Incredible Hulk . In Italia il personaggio fece la sua prima apparizione nel 1971.