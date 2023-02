Chi è Paolo Roversi, fotografo italiano di moda: storia, carriera, documentario Rai 3

Paolo Roversi è un fotografo di moda e fotoreporter italiano che si racconta in un documentario Rai in onda venerdì 17 febbraio su Rai 3

Paolo Roversi è un fotografo e fotoreporter italiano che si racconta in un documentario Rai che andrà in onda venerdì 17 febbraio su Rai 3. È sicuramente uno dei fotografi più affermati e conosciuti nel mondo della moda a livello internazionale.

Chi è Paolo Roversi

Paolo Roversi è un fotografo di moda italiano, nato il 25 settembre 1947, che all’età di 75 anni si racconterà in un documentario Rai che andrà in onda su Rai 3. Per lui la foto è sempre un ritratto autobiografico, un’intima confessione tra fotografo e soggetto, uno nell’altro. Un’arte che ha molto a che fare con la sua città natale, Ravenna, dove che ha preso forma il suo modo di fotografare con la luce. Qui che comincia da bambino ad alimentare la sua passione per la fotografia dietro all’obiettivo della sua Ferrania Elioflex, la prima macchina fotografica ricevuta in regalo dalla madre. Sbarcato a Parigi, dove lavora dal 1973, Roversi è stato protagonista delle più prestigiose campagne fotografiche di moda, fotografando e lanciando le più importanti e iconiche top model del mondo come Kate Moss e Naomi Campbell. Oltre a lei, ha lavorato anche con Monica Bellucci, Alberta Ferretti e John Galliano