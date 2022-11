Pelè ricoverato in ospedale: come sta l’ex attaccante del Brasile?

“Pelé è stato ricoverato all’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo“. A riportarlo è ‘Espn‘ secondo cui l’ex calciatore sarebbe “malato di cancro e non risponde alla chemioterapia“. Le sue condizioni “sarebbero preoccupanti” e sarebbe stato trasportato nella struttura ospedaliera “per sottoporsi a un’approfondita valutazione degli organi compromessi dal cancro metastatico”.

La figlia, a tal proposito, ha fatto sapere che su Instagram che “Molto allarme sui media oggi per quanto riguarda la salute di mio padre – ha detto – è ricoverato in ospedale, sta regolando i farmaci.

Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli sono in visita in Brasile e io andrò a capodanno. Non ci sono sorprese o emergenze. Apprezziamo davvero tutto l’affetto e l’amore che ci trasmettete!!”.

I decorsi della malattia

Il 12 novembre 2014 Pelè è stato ricoverato in ospedale a causa di calcoli renali presenti nell’uretra e nella vescica e un’infezione urinaria venendo curato in emodialisi per poi essere dimesso il 9 dicembre. Nel maggio seguente viene operato alla prostata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, mentre nel settembre 2021 è stato operato per un tumore al colon.