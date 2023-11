Jennifer Aniston, post commovente per Matthew Perry: ecco cosa ha scritto

Jennifer Aniston ha pubblicato un post commovente per il suo amico Matthew Perry che purtroppo non c’è più. Dopo un periodo di silenzio, l’attrice è tornata a scrivere pubblicamente e lo ha fatto per dare l’ultimo saluto al suo amico e collega.

Jennifer Aniston, post commovente per Matthew Perry

Jennifer Aniston starebbe attraversando un momento difficile della sua vita personale, secondo quanto riporta il sito di gossip Page Six. A tormentare l’attrice sarebbe la morte del suo amico. Infatti, è stata con gli altri membri del cast di “Friends”, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ai funerali privati di Matthew Perry a Los Angeles. L’attrice ha così rotto il silenzio e ha pubblicato un post commovente sui suoi canali social.

Ecco cosa ha scritto

“Dover dire addio al nostro Matthew ha rappresentato un’ondata di emozioni incredibili che non avevo mai provato prima – spiega la 54enne – Tutti abbiamo perso delle persone in certi momenti della nostra vita. Perdite di vite, perdite d’amore. Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno in modo intenso. E noi lo abbiamo amato molto. Era parte del nostro Dna. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata la famiglia che ci siamo scelti per sempre e che ha cambiato ciò che eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso”.

E ancora: “Lui sapeva di amare far ridere le persone. Come diceva, se non avesse sentito le risate avrebbe pensato di essere in procinto di morire. La sua vita è dipesa letteralmente da questo. E, ragazzi, era qualcosa che gli riusciva benissimo. Ha fatto ridere tutti noi. Ridere moltissimo. Nelle ultime due settimane sono tornata a leggere i nostri messaggi. Ridere e piangere, quindi ridere ancora. Lo porterò con me per sempre. Ho trovato un messaggio che mi inviò un giorno all’improvviso. Dice tutto”.

‘Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata’. Matty, ti voglio bene e so che ora sei totalmente in pace e lontano da ogni sofferenza. Parlo con te ogni giorno… qualche volta posso quasi sentirti dire: “Potresti essere più pazza di così?”, conclude.