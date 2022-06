Cesare Cremonini negli stadi 2022: tour, date e come comprare i biglietti

Cesare Cremonini negli stadi 2022: l'artista è pronto per una serie di date in tutta Italia, dopo il rinvio causa pandemia.

Cesare Cremonini negli stadi 2022: annunciate date e luoghi per un nuovo tour dell’artista che è pronto a girare l’Italia dopo lo stop forzato a causa Covid.

Cesare Cremonini negli stadi 2022: tour e date

Cesare Cremonini riparte dagli stadi nell’estate 2022. Già sono state ufficializzate le date e i luoghi: il tour include 7 concerti più un evento speciale all’Autodromo di Imola che sarà anche un debutto per Cremonini

Secondo il cantante Cesare Cremonini si tratta di “un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima.

Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022”

9 giugno 2022 – LIGNANO – Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 – MILANO – Stadio San Siro

15 giugno 2022 – TORINO – Stadio Olimpico

18 giugno 2022 – PADOVA – Stadio Euganeo

22 giugno 2022 – FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 – BARI – Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno 2022 – ROMA – Stadio Olimpico

2 luglio 2022 – IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Come comprare i biglietti

I biglietti per il nuovo tour negli stadi sono in vendita online su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

LEGGI ANCHE: Bruce Springsteen a Monza in concerto: quando e come acquistare i biglietti