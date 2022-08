Chi è Giulio Tremonti, ex ministro dell’economia dei governi Berlusconi

Giulio Tremonti è un politico italiano, ex ministro dell’economia e delle finanze nei governi Berlusconi I, Berlusconi II, Berlusconi III e IV.

Chi è Giulio Tremonti

Giulio Tremonti, nato a Sondrio il 18 agosto 1947, è stato in più occasioni ministro dell’economia e delle finanze della repubblica italiana. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Piazzi” di Sondrio si è laureato in giurisprudenza all’università di Pavia e nella prima metà degli anni ’70 diventa docente di diritto tributario.

Alla fine degli anni settanta comincia a svolgere attività professionale in una società di consulenza e revisione internazionale (l’attuale Deloitte) e negli anni ’80 si avvicina alla politica. Ha insegnato economia e finanza internazionale alla Link Campus University e fa parte della fondazione Italia Usa.

L’approdo in politica

Giulio Tremonti si è affacciato alla politica nel 1987, quando è stato candidato nelle liste del PSI. Nel 1993, è stato parte di Alleanza Democratica e poi del movimento politico di Mario Segni (con il quale fu eletto deputato nel 1994 per la prima volta).

Appena eletto, Tremonti passò, attraverso la “Fondazione Liberaldemocratica”, a Forza Italia e votò la fiducia al primo governo Berlusconi che lo promosse ministro delle finanze. Rieletto alla camera nel 1996 e nel 2001 nelle liste di Forza Italia, diventa sempre ministro dell’economia nel II, III e IV governo Berlusconi.

La sua attività di ministro terminò nel 2011 e, con il nuovo governo Monti, fondò nell’ottobre 2012 a Riccione il movimento “3L” (Lista Lavoro e Libertà per la Patria).

Il suo nome potrebbe tornare in gioco per un ruolo di ministro, tanto che in vista delle elezioni politiche 2022 è “corteggiato” soprattutto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Moglie e figli

Giulio Tremonti è sempre stato legato alla moglie Fausta Beltramenti, ma la donna è venuta a mancare nel 2013. Tremonti dal matrimonio con la moglie Fausta ha avuto due figli: Luisa e Giovanni.

La moglie di Giulio Tremonti, insegnante di lettere, si è spenta all’ospedale San Matteo di Pavia, dopo una lunga malattia.