Esame di Maturità 2023, seconda prova: Seneca al Classico e prova di matematica allo Scientifico

Esame di Maturità 2023, la seconda prova ha scoperto le sue carte. Gli studenti sono tornati in aula per proseguire con la seconda giornata di esami. Il punto è di 20 punti e le ore a disposizione cambiano a seconda degli indirizzi.

Al vi ala seconda prova dell’Esame di Maturità 2023 con circa 536mila studenti che tornano in aula dopo la prima giornata. La seconda prova vale massimo 20 punti con a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base all’indirizzo. Ecco le materie oggetto della prova divise per indirizzi:

Liceo classico: Latino

Liceo scientifico: Matematica

Liceo scientifico – Opzione scienze applicate: Matematica

Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1

Liceo artistico – Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

Liceo artistico – Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree

Liceo Scienze Umane: Scienze umane

Liceo Scienze Umane, opzione economico sociale: Diritto ed economia politica

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica: Tecniche della danza

Amministrazione Finanza e Marketing: Economia aziendale

Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing: Economia aziendale e geopolitica

Turismo: Discipline turistiche e aziendali

Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione meccanica e meccatronica: Disegno, progettazione, organizzazione industriale

Trasporti e logistica – Costruzione del mezzo: Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo

Elettronica ed elettrotecnica – Elettronica: Elettronica ed elettrotecnica

Elettronica ed elettrotecnica – Elettrotecnica: Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni – Informatica: Informatica

Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale

Chimica, materiali e biotecnologie – Chimica e materiali: Tecnologie chimiche e industriali

Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda: Ideaz. progettaz. industrializ. prodotti mod

Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e trasformazioni: Produzioni vegetali

Costruzioni, ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria

Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

Seneca al Classico e prova di matematica allo Scientifico

Al liceo Classico la versione scelta per la seconda prova è un brano di Seneca, “Chi è saggio non segue il volgo” tratto da “Lettere morali a Lucilio”, una raccolta di 124 lettere suddivise in 20 libri, scritte dall’autore negli ultimi mesi di vita. Mentre allo Scientifico nella prova di matematica sono usciti due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione.