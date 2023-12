Oroscopo Settimanale Branko 25-31 dicembre 2023, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 25 al 31 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni di feste natalizie? Come si evolverà l’influenza degli astri nell’ultima settimana dell’anno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la settimana di Natale e Capodanno. Quali novità e quanti cambiamenti negli ultimi giorni del 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 25 al 31 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Nessun pensiero per i nati nel segno dell’Ariete. L’anno si chiude in leggerezza, senza troppi patemi. Approfittatene per ricaricare le batterie e dedicarvi a voi stessi, ci sono troppe questioni che rimandate da tempo. Occhio però a non rilassarvi troppo, rischiate di perdere di vista dei dettagli importanti. Non abbiate paura di dire la vostra, ma non lottate contro i mulini a vento.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Notizie importanti in arrivo per i nati nel Toro. Una serie di novità impreviste ribalterà le vostre priorità nel vostro prossimo futuro. Non ogni male viene per nuocere, cogliete questa occasione per rinnovare voi stessi e il vostro stile di vita. Date il tempo e lo spazio necessario a chi vi circonda per adattarsi ai cambiamenti, evitate di forzare la mano.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Solide strette di mano per i nati nei Gemelli. Tanti affari da concludere in questi ultimi giorni di dicembre, con un pizzico di arguzia in più potrete togliervi molte soddisfazioni. Occhio però a non focalizzarsi solo sul lavoro, non ignorate le persone a voi vicine in questo periodo di festa. La sfida di questi giorni sarà trovare il giusto equilibrio, cercate di comportarvi in modo equo con tutti.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

I nati nel Cancro devono smetterla di avere paura dei propri sentimenti. Di recente vi riesce più facile chiudervi a riccio, evitando emozioni e dolore facendovi scudo con l’indifferenza. Cercate di essere più diretti e sinceri con le persone che vi circondano, di condividere i il vostro calore e le vostre paure con chi è in grado di capirvi ed ascoltarvi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Le stelle donano fascino ed avvenenza ai nati nel Leone. Venere è dalla vostra parte e si vede, in pochi riescono a dirvi di no in questi giorni. Sfruttate al meglio le vostre carte, la persuasione è la vostra arma migliore. In amore state vicini alle persone a voi più care, armandovi di comprensione e pazienza. A volte basta anche solo ascoltare per dare una mano.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

I nati nella Vergine non dovranno rialzarsi da soli in questi giorni. Qualche caduta di troppo in questi giorni ha minato la vostra autostima ed alimentato frustrazione ed altri brutti pensieri. Non impuntatevi ad affrontare da soli i vostri problemi, se tenderete la mano troverete qualcuno disposto ad aiutarvi. Concedetevi una tregua, tutti hanno momenti di debolezza.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Poco da fare in questi giorni per i nati nella Bilancia. Stress al minimo e noia al massimo per voi in questi giorni, ci son troppe situazioni in stallo per fare progressi concreti a breve. Non rassegnatevi e cercate di far rendere al meglio questa situazione scomoda, basta un pizzico di ingegno per trovare un modo di essere produttivi. Anche in amore non state con le mani in mano, date sfogo alla creatività.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

La ricchezza interiore apre porte ai nati nello Scorpione. Non abbiate paura di mostrare a chi vi circonda le vostre qualità, è il modo migliore di capire chi vi apprezza davvero per quel che siete. Chi vi sottovaluta fa solo il vostro gioco, sarebbe un peccato non approfittarne. In amore sono premiate la sincerità e l’empatia, lasciate l’egoismo alla porta.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Pochi movimenti nel futuro dei nati nel Sagittario. La staticità che impregna la vostra vita non fa altro che alimentare un forte senso di frustrazione. Sentite il bisogno di novità che smuovano un po’ le acque, che vi costringano ad improvvisare e ad agire d’istinto. Avrete qualche occasione ghiotta nel fine settimana, non lasciatevela scappare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

I nati nel Capricorno dovranno mettere da parte la diffidenza per un po’. Non tutti vi cercano al solo scopo di mettervi i bastoni tra le ruote, cercate di dare il beneficio del dubbio al vostro prossimo. Uno spiraglio è quanto basta per conoscere una persona nuova, che porterà una ventata di freschezza necessaria per la vostra crescita.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

Venere sorride ai nati nell’Acquario. Il pianeta dell’amore vi spinge ad osare di più, a mettervi in mostra e lasciare esplodere la passione. Occhio a non perdere di vista i vostri obiettivi, non lasciatevi trascinare in situazioni che non vi interessano. Se avete intenzioni serie a lungo termine, meglio farlo presente il prima possibile.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 25-31 dicembre

L’amore è la parola d’ordine per i nati nei Pesci. Chi è già in coppia potrà sfruttare la fine dell’anno per ritagliare un po’ di tempo per il proprio partner, per rimettere un po’ d’ordine nella relazione e far evaporare vecchi litigi e incomprensioni. Chi invece è ancora in cerca della persona giusta potrebbe avere fortuna negli ultimi giorni dell’anno, l’importante è fare il primo passo.