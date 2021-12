Chi è Giovanni Scifoni: famiglia, youtube, teatro e tv

Giovanni Scifoni, l’attore romano ha un’importante esperienza di teatro ma è diventato famoso anche con il suo canale YouTube in cui coinvolge anche la sua famiglia.

Chi è Giovanni Scifoni: famiglia

Giovanni Scifoni è nato a Roma il 23 maggio 1976. Sin da bambino ha la passione della recitazione ma anche dei fumetti. Si diploma nel 1998 all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Da lì iniziano una serie di tournée teatrali con numerosi personaggi di spicco.

Dal 2005 Giovanni è sposato con Elisabetta e ha tre figli, Tommaso, Cecilia e Marco, che cerca di avvicinare al mondo dell’arte e della creatività. Infatti l’attore è molto attento all’educazione artistica dei figli, tant’è che dà loro lezioni di musica.

Il canale YouTube dell’attore

Giovanni Scifoni è diventato famoso sul web grazie anche al suo canale di YouTube. In diversi filmati coinvolge anche la sua famiglia. Scifoni è molto credente, infatti molti filmati, riflessivi ma lo stesso tempo ironici, parlano della vita dei santi.

Giovanni Scifoni: teatro e tv

Giovanni Scifoni è attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore televisivo italiano, ha nel suo curriculum di artista diverse partecipazioni a fiction e serie tv tra cui Doc nelle tue Mani dove recita con Luca Argentero.

Giovanni Scifoni nel 2003 fa il suo esordio al cinema con La Meglio Gioventù. Nel 2005 è impegnato nella miniserie Mio Figlio e nel 2008 di Io non dimentico. Partecipa alla terza stagione di Un Caso di Coscienza e nel 2010 in Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi.

Nel 2011 prende parte a Un medico in famiglia al fianco di Milena Vukotic, mentre nel 2012 appare in L’Ultimo Papa Re. Nel 2014 interpreta diversi ruoli in Purché finisca bene, in A testa alta – i martiri di Fiesole, in Una pallottola nel cuore e in Un passo dal cielo.

Scifoni è stato anche protagonista in Squadra Antimafia 7. Prende parte ad alcune puntate de Le Iene come autore. Nel 2021 Scifoni è a teatro alla Sala Umberto di Roma con “Santo Piacere: Dio è contento quando godo”.