Tom Hanks, all’asta per beneficenza la FIAT 128 di The Post

All’asta la FIAT 128 di The Post guidata da Tom Hanks: i proventi andranno in beneficenza. L’attore americano è un noto appassionato d’auto d’epoca e aveva acquistato la vettura nel 2017, al termine delle riprese.

Si tratta della FIAT 128 del film The Post, diretto da Steven Spielberg nel 2017. Nella pellicola Hanks recitava al fianco di Meryl Streep e interpretava il redattore Benjamin Bradlee, che nel film era solito muoversi usando proprio una 128 verde. L’attore acquistò l’utilitaria alla fine delle riprese per aggiungerla alla sua collezione. Oggi ha deciso di separarsene e di venderla al miglior offerente.

L’auto all’asta a Santa Monica: i proventi andranno alla Southern California Public Radio

L’auto è all’asta a Bring A Trailer, casa d’aste specializzata nella vendita di auto d’epoca con sede a Santa Monica, in California. Tom Hanks non incasserà nulla dalla vendita. I proventi, infatti, saranno devoluti tutti alla Southern California Public Radio, organizzazione benefica che sostiene radio e giornali pubblici non commerciali come KPCC.