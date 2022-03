Chi è Giorgia Trasselli: oggi, tata, figli, libro, Fosca Innocenti e film dell’attrice

Chi è Giorgia Trasselli: una famosa attrice in particolare per il ruolo nei panni della tata nella sitcom Casa Vianello.

Chi è Giorgia Trasselli: una conosciuta attrice italiana per il suo ruolo, nel piccolo schermo, nei panni della tata nella sitcom Casa Vianello. Nel 2022 è tornata in televisione su Canale 5.

Chi è Giorgia Trasselli: oggi

Giorgia Trasselli è nata a Roma nel 1950, ha studiato recitazione presso il rinomato Teatro Stabile, muovendo primi passi in numerose compagnie teatrali. Da sempre la passione per il teatro, negli ultimi mesi è tornata al teatro con il divertente spettacolo Parenti serpenti insieme a Lello Arena.

Giorgia Trasselli: tata

Il suo ruolo più celebre è stato quello della tata nella sitcom Casa Vianello, con protagonista Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La sitcom è durata fino al 2007 dal 1988.

Trasselli, figli o marito?

Della sua vita personale non si sa quasi nulla. Infatti, non ci sono notizie in merito alla presenza nella sua vita di figli o di un marito.

Giorgia Trasselli: libro

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro, scritto con Massimiliano Beneggi, Scusi, lei fa teatro? La tata più famosa d’Italia tra palcoscenico e tv.

Fosca Innocenti e film dell’attrice

Negli anni ’80 comincia a lavorare anche per il cinema, con una in film impegnati come Il futuro è donna. In televisione ha partecipato a Diritto di difesa, Distretto di Polizia 2, Don Matteo, Ris, Classe Mista e ha affiancato Mauro Serio nel gioco di Rai 2, Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Ecco invece alcuni film in cui ha recitato:

Occhei, occhei, regia di Claudia Florio (1983)

Il futuro è donna, regia di Marco Ferreri (1984)

In nome del popolo sovrano, regia di Luigi Magni (1990)

Un homme et deux femmes (1991)

Classe mista 3ª A, regia di Federico Moccia – serie TV (1996)

Stray Hearts, episodio di Eden (2009)

Ex – Amici come prima!, regia di Carlo Vanzina (2011)

Buona giornata, regia di Carlo Vanzina (2012)

Miami Beach, regia di Carlo Vanzina (2016)

La danza nera, regia di Mauro John Capece (2020)

Nel 2022 è tornata su Canale5 con la fiction Fosca Innocenti, miniserie in quattro puntate con Vanessa Incontrada. Un ritorno in tv per lei che dovrebbe proseguire in una seconda stagione, visti i successi della serie.

