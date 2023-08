Per allerta meteo gli scout modenesi lasciano il raduno mondiale in Corea del Sud

Per allerta meteo gli scout provenienti da tutto il mondo hanno dovuto lasciare il raduno dopo la comunicazione ufficiale degli organizzatori. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall’arrivo previsto del Tifone Khanun.

Per allerta meteo gli scout modenesi lasciano il raduno mondiale

A Saemangeum in Corea del Sud in questi giorni si sono radunati gli scout da tutto il mondo per la 25esima esperienza del World Scout Jamboree. Tuttavia l’allerta meteo in tutto il Paese ha messo in allarme gli organizzatori e hanno iniziato a mandare via i vari gruppi. Per l’Italia alcuni scout di Modena hanno raccontato l’incredibile vicenda.

“Il servizio meteorologico coreano ha previsto un forte maltempo che interesserà il sito dove si stava svolgendo il Jamboree a partire dal pomeriggio di mercoledì 9 agosto, che si protrarrà fino a tutto giovedì 10 agosto. – dichiarano i ragazzi- Per questo il Governo coreano insieme al Comitato organizzatore e ai vertici di WOSM (Organizzazione mondiale dello scoutismo) ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di oggi martedì 8 agosto, quindi un giorno prima che il maltempo raggiunga il campo a SaeManGeum.”

La paura del Tifone

La paura degli scout e degli esperti è per l‘arrivo del Tifone Khanun. “Al campo siamo organizzati in sotto-campi e oggi ogni sotto-campo ha ricevuto istruzioni in merito al trasferimento che si è svolto in modo sereno e tranquillo. – Racconta un capogruppo a capo di un’unità di 40 scout- Questa mattina infatti abbiamo smontato il campo e ora (circa alle 19.50 qui in Corea) siamo in viaggio verso Seoul dove staremo per i prossimi giorni, assieme al resto del contingente italiano (formato da 1200 persone). Per tutto il tempo ci siamo sentiti tranquilli e tutelati dai nostri Capi Contingente e dalle autorità italiane e coreane, sia con l’emergenza caldo prima che col tifone adesso. In un giorno solo stanno riuscendo a trasferire quasi 40.000 persone in luoghi sicuri al chiuso. Le strutture che ci ospiteranno sono i dormitori del campus universitario di Incheon. Il rientro del Contingente in Italia rimane infatti programmato con gli stessi orari dei voli originariamente previsti.”

