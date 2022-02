Chi è Giò Di Tonno: malattia, Sanremo, moglie, figli

Chi è Giò Di Tonno, noto cantante pescarese? Cantautore classe 1973, è famoso soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Quasimodo nel musical Notre Dame e per aver trionfato al Festival di Sanremo nel 2009 insieme a Lola Ponce. Dal 2021 è in tour con Vittorio Matteucci e Graziano Galatone con il concerto Tre Amici per la musica. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla malattia, a Sanremo, a moglie e figli dell’artista.

Chi è Giò Di Tonno, vita privata, carriera e Sanremo

Giò Di Tonno, all’anagrafe Giovanni Di Tonno, è nato a Pescara il 5 agosto del 1973 e oggi ha 48 anni. Da sempre un grande appassionato di musica, lavora nell’ambiente fin dall’adolescenza, quando suonava in molti complessi amatoriali. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 1994, con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Porta sull’Ariston il brano Senti Uomo, nella sezione Nuove Proposte.

Il pezzo si classifica al decimo posto e viene inserito nel suo primo album, Giò Di Tonno, molto apprezzato dalla critica. Partecipa di nuovo al Festival nel 1995, con Padre e Padrone che però non arriva alla fase finale.

Trova poi molto successo nell’ambiente teatrale grazie alla sua interpretazione di Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris, dove ha cantato sulle note di Riccardo Cocciante. Di Tonno ha poi continuato a lavorare sia nell’ambito musicale che nel teatro.

Scrive la colonna sonora per l’edizione italiana di Chicken Little per la Disney e canta per diversi musical, tra cui L’orco e I Promessi Sposi. Nel 2008 torna al Festival di Sanremo e vince, affiancato da Lola Ponce, con la canzone Colpo di fulmine, scritta da Gianna Nannini. Nel 2021 forma un trio insieme a Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, con i quali va in tour con il concerto Tre Amici per la musica. Nello show, i tre cantanti riuniscono il meglio della musica dei musical e delle colonne sonore di tutti i tempi.

Tra queste Mouling Rouge, West Side Story, Jesus Christ Superstar e il già menzionato Notre Dame de Paris.

Vita privata: moglie, figli, malattia

Giò Di Tonno è stato fidanzato per diversi anni con la fotografa italo-marocchina Sara Benmessaoud.

La coppia, insieme da sei anni, si è sposata il 2 dicembre 2015. Nel corso della loro relazione, i due hanno avuto due figli, Jad, nato nel 2013 e il suo fratellino, nato nel 2020. Negli ultimi tempi Giò Di Tonno ha preoccupato i suoi fan, turbati da una sua possibile malattia a causa di una serie di interventi d’urgenza. Il cantante ha infatti dovuto risolvere un serio problema di calcoli renali: “Questi ultimi giorni sono stati abbastanza pesanti per me, e solo chi ha sofferto di coliche renali mi può capire, sudando freddo nel sentir solo pronunciare la parola calcoli”. Fortunatamente tutto è andato per il meglio: Giò ha dato i suoi ringraziamenti ai medici che lo hanno seguito e a tutto il reparto di Urologia dell’Ospedale SS.

Annunziata di Chieti.