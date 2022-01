Chi è Riccardo Cocciante: moglie, figli, Notre Dame, canzoni più famose

Chi è Riccardo Cocciante? Scopriamo qualcosa in più sul celebre cantautore anni ’70 e sul suo spettacolo dedicato a Notre Dame de Paris. Chi sono sua moglie e i suoi figli? Quali sono le sue canzoni più famose?

Chi è Riccardo Cocciante: la carriera

Riccardo Cocciante è nato in Vietnam, a Saigon, il 20 Febbraio 1946, da padre italiano e madre francese. È diventato un cantante e cantautore famosissimo negli anni ’70, segnando una pagina importantissima della musica italiana.

Nel corso della sua lunga carriera, pubblica 18 album in studio, dai quali sono stati tratti 23 singoli. La sua musica è distribuita in paesi di tutto il mondo, tra cui Inghilterra, Argentina e Stati Uniti. La maggior parte dei suoi brani sono stati tradotti in lingua francese, spagnola e inglese.

Vita privata: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Riccardo Cocciante è sposato dal 1983 con Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica francese e manager del cantautore.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cocciante ha parlato di come si sono conosciuti: “È stato casuale. Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”. La coppia ha avuto un figlio, David, nato a settembre del 1990.

Oggi vive negli Stati Uniti e lavora come il padre nel mondo della musica, nel ruolo di grafico musicale.

Le canzoni più famose

Riccardo Cocciante ha regalato tanti brani memorabili agli appassionati di musica italiana. Il suo primo successo, Bella senz’anima, risale al 1974, ma è ancora un’inno all’amore apprezzato in tutto il mondo. Tra i suoi brani più famosi si ricordano anche Cervo a primavera, L’alba, Margherita, Questione di Feeling e Un nuovo amico.

L’opera su Notre Dame firmata dal cantante

Nel 1998, Riccardo Cocciante ha scritto le musiche di una rielaborazione moderna di Notre Dame, classica opera ispirata al romanzo di Victor Hugo. Lo spettacolo, riscritto dal poeta Luc Plamondon, ha un enorme successo sia in Francia che in Italia, dove debutta nel 2002. A vent’anni dalla sua prima messa in scena a Roma, Notre Dame de Paris è ancora uno degli show più attesi.

Cocciante, in occasione del nuovo tour in partenza nel 2022, ne parla con orgoglio: “Era il 2002 e ora siamo nel 2022 , speriamo che queste cifre portino fortuna anche per superare quello che abbiamo vissuto con la pandemia. Tutti noi artisti dobbiamo cercare di ripartire, la cultura fa andare avanti, anche se tutto sembra più difficile, ma proprio per questo dobbiamo cercare di vivere anche meglio, di approfittarne per ricreare qualcosa di diverso.

Da queste calamità possono rinascere mondi nuovi. Approfittiamo di questo momento per creare qualcosa di nuovo. L’incendio brucia tutto, ma poi la natura rinasce, dunque cerchiamo di essere ottimisti“.