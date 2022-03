Chi è Gianni Celeste, cantante di “Povero Gabbiano”

Gianni Celeste è un cantante italiano autore del tormentone “Povero Gabbiano” che si è diffuso sui social.

Chi è Gianni Celeste

Gianni Celeste, pseudonimo di Giovanni Grasso (Catania, 24 giugno 1964), è un cantante italiano. In attività dal 1985, Gianni ha avuto fin da piccolo una grandissima passione per il mondo degli strumenti e della musica. Il suo modello d’ispirazione è Mario Trevi, dal quale era attratto fin da quando era giovane, e nella sua carriera ha pubblicato diversi album e singoli.

Il primo di questi, uscito nel 1985, è Ricordo d’Estate seguito da “Il Mio cammino” nel 1986. Nel 2021 ha pubblicato un brano intitolato lockdown.

L’artista di “Povero Gabbiano”

Nel febbraio 2022 il cantautore ha pubblicato “Tu comm’a mme” particolarmente apprezzata e che ha ottenuto notorietà tramite il social network Tik Tok. Questa canzone, popolarissima tra i giovanissimi, è diventata famosa soprattutto per il verso “Povero gabbiano, hai perduto la compagna“ diventato utilizzato in molti meme. Lo stesso Gianni Morandi, in una storia, ha condiviso in sottofondo la sua canzone.

Vita privata

Il cantante di Povero Gabbiano, è sposato tramite rito civile dal luglio del 2021 con la sua amata Stefania. Non si hanno molte notizie sulla vita privata dell’artista e non è chiaro se abbia figli.