“Povero gabbiano che hai perduto la compagna”: da dove arriva la canzone tormentone di TikTok

"Povero gabbiano che hai perduto la compagna": una frase che sta diventando virale sui social in particolare su TikTok.

“Povero gabbiano che hai perduto la compagna”: una frase estrapolata da una vecchia canzone che è diventata virale nel mondo dei social, in particolare su TikTok.

“Povero gabbiano che hai perduto la compagna”: il nuovo tormentone su TikTok

“Povero gabbiano che hai perduto la compagna”: è una frase estrapolata da una vecchia canzone che è diventata virale su TikTok incredibilmente.

Nelle ultime ore l’audio su TikTok è ovunque ma si è diffusa la frase anche sugli altri social con post “strappa lacrime” per qualcuno che vuole far sapere che ha perso un amore.

Anche se la maggior parte sta utilizzando la frase più in accezione ironica, ignorando il significato del brano originale.

Da dove arriva la canzone tormentone di TikTok

La frase ‘incriminante” arriva da una canzone di 10 anni fa “Tu comme a mme”: un brano di Gianni Celeste che racconta la fine di un amore. Il cantante, tra l’altro, negli ultimi giorni è sbracato anche su Twitter, ha origini catanese ed è molto famoso nel campo della musica neomelodica.

In poche ore il brano ha superato i 45.000 utilizzi ed ha ottenuto la targhetta “popolare” all’interno del social. Per correttezza ed esattezza, il pezzo in questione ci parla di una storia d’amore che si è conclusa e del senso di abbandono vissuto da uno dei due partner. Da qui l’utilizzo dell’espressione ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Salvini diventa “gladiatore” su Tiktok (VIDEO)