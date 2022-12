Un estate fa, serie tv: trama, uscita, dove vedere, cast e trailer

Un estate fa è una serie tv in uscita nei prossimi mesi e ha come protagonista Lino Guanciale. Ecco di cosa si tratta.

Un estate fa è una serie tv in uscita nei prossimi mesi. Il protagonista principale è Lino Guanciale che aggiunge un altro lavoro al suo curriculum. Ecco di cosa si tratta.

Un estate fa, serie tv: trama

Un estate fa è la nuova serie tv attesa nei prossimi mesi con protagonista principale Lino Guanciale. La serie è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

Ecco la sinossi della serie: “Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un quarantenne dalla vita che sembra perfetta. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo.

Passato e presente si alterneranno in maniera sempre più serrata nella sua mente e in tutti gli otto episodi della serie, con Elio interpretato da Filippo Scotti (È stata la mano di Dio, Io e Spotty, 1994) nella linea temporale del 1990″.

Un estate fa: uscita e dove vedere

Si tratta di una nuova serie tv Original targata Sky e in uscita nel 2023. Per questa serie tv sono stati programmati 8 episodi per quello che Sky definisce un “thriller transgenerazionale”.

Il cast e trailer

Lino Guanciale è il protagonista principale ma fanno parte del cast anche Filippo Scotti, Claudia Pandolfi, Martina Gatti, Nicole Grimaudo, Antonia Fotaras, Tobia De Angelis, Alessio Piazza, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Giovanni Buselli, Orlando Cinque, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santi.

