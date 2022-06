Vanessa Incontrada ritrova i suoi cani, ringrazia tra le lacrime: “Ora respiro”

Vanessa Incontrada ritrova i suoi cani, i ringraziamenti in lacrime: cosa è successo? Dopo ore di paura, un sospiro di sollievo per la showgirl.

Vanessa Incontrada ha ritrovato i suoi cani, la showgirl è in lacrime sui social: “Grazie di cuore, ora respiro”. La nota presentatrice spagnola aveva lanciato un appello sul suo profilo Instagram, disperata per aver perso i suoi golden retriever.

Vanessa Incontrada in lacrime, ha ritrovato i cani: ecco cosa è successo

Vanessa Incontrada si è concessa un pianto liberatorio sui social dopo il ritrovamento dei suoi due cani, Zilik e Tokio. Poche ore fa la showgirl aveva lanciato un appello disperato sul suo profilo Instagram, dopo la scomparsa dei suoi golden retriever.

I due cani si erano allontanati dalla sua casa di Follonica, in Toscana e Vanessa non riusciva più a trovarli. “Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi” pregava la conduttrice spagnola sui social. Dopo ore cariche di angoscia e paura, arriva una buona notizia. Una coppia ha segnalato di aver visto le bestiole vagare per strada, distrutti dal caldo, a cinque chilometri da casa dell’Incontrada.

Fortunatamente, i cani sono ora al sicuro, con la loro legittima proprietaria.

Il ringraziamento sui social: “Grazie di cuore dell’aiuto, ora respiro”

“Finalmente sono stati ritrovati dopo ore.” -ha raccontato Vanessa, commossa, in una storia su Instagram- “Questo è un messaggio soprattutto per ringraziare chi mi ha aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e provati, perché sono stati a più di 5 chilometri di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato“.

La conduttrice ha concluso il suo messaggio con un respiro di sollievo: “Grazie di cuore, ora respiro”.