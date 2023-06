Chi è Gabriella Saracino, mamma di Gaia Von Freymann morta in un incidente stradale

Gabriela Saracino è la madre di Gaia von Freyman, ragazza investita da un’auto a Roma in un incidente stradale. Sarà ospite di Oggi è un altro giorno giovedì 22 giugno.

Chi è Gabriella Saracino

Gabriela Saracino è la madre di Gaia von Freyman, la ragazza di 16 anni che, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019, è stata investita e uccisa da un’auto a Roma, in Corso Francia, insieme alla sua amica del cuore Camilla Romagnoli. Gaia era la sua unica figlia, e da quel giorno la mamma non passa giorno che non la ricordi anche con azioni concrete.

L’iniziativa di Gabriella Saracino

Nel ricordo della figlia e del suo amore per la vita, Gabriella ha deciso di dare vita ad un’associazione senza scopo di lucro che nasce con l’obiettivo di portare avanti iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e progetti con finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. L’associazione si chiama “Giovani andiamo incontro all’Amore von Freymann Saracino” (“G.A.I.A. von Freymann Saracino) ed è stata costituita il 22 gennaio 2021.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Servono iniziative per sensibilizzare i giovani”

“La morte di Gaia e Camilla mi ha fatto capire – si legge nel sito internet dedicato all’associazione – ancora una volta, che bisogna sensibilizzare i giovani sui rischi che si corrono in strada, ma anche le loro famiglie. Serve maggiore attenzione per evitare che ragazzi, in stato di alterazione, si mettano alla guida di un’auto. Solo se ognuno farà la sua parte fino in fondo si potranno evitare altre tragedie. Vogliamo fare rete con le scuole, le famiglie, le istituzioni e tutti i protagonisti della società civile”