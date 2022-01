Chi è Freddie Highmore, protagonista di “The Good Doctor”

Freddie Highmore è un attore che è arrivato al successo per La fabbrica di cioccolato e per la serie tv The Good Doctor

Freddie Highmore è un attore britannico conosciuto dal pubblico in quanto protagonista della fiction “The Good Doctor” in onda su Rai 2.

Chi è Freddie Highmore

Freddie Higmore, all’anagrafe Alfred Thomas Highmore, è nato il 14 febbraio 1992 a Londra. Attore britannico, è conosciuto anche come doppiatore e produttore cinematografico. Fin da quando era molto giovane, seguendo la passione per la recitazione, fece il suo primo film di peso nel 2004 con il ruolo di Peter Llewelyn Davis nel film biografico Neverland – Un sogno per la vita (2004) recitando con Johnny Depp e Kate Winslet.

Altro suo successo fu poi La fabbrica di cioccolato (2005) di Tim Burton mentre nel 2006 2006 è un giovanissimo Russell Crowe in Un’ottima annata – A good Year. Nel 2011 è nel film romantico L’arte di cavarsela, dove condivide il ruolo di protagonista con la giovane Emma Roberts. Per alcuni anni, nonostante le proposte di lavoro, ha deciso di frequentare la Highgate School di Londra frequentando il corso di lingue straniere (da quel momento parla anche francese, spagnolo e arabo).

Le fiction televisive

Nella fiction intitolata The Good Doctor interpreta il ruolo del protagonista Shaun Murphy e per questo ruolo è stato anche candidato per il Golden Globe. È diventato noto per aver partecipato anche alla fiction televisiva Bates Motel, prequel di Psyco.