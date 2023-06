Andrea Tornielli, chi è il giornalista vaticanista: biografia, carriera, figli, radio

Andrea Tornielli è un giornalista e scrittore italiano; dal 18 dicembre 2018 è direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della santa sede.

Chi è Andrea Tornielli

Andrea Tornielli è un giornalista, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della santa sede. Nato il 19 marzo 1964 a Chioggia, ha 59 anni e si è laureato in lettere classiche e in particolare in storia della lingua greca all’Università di Padova.

Nella sua carriera da giornalista ha collaborato con Il Gazzettino (redazione di Padova), con la rivista settimanale Il Sabato e, dal 1992 al 1996, ha lavorato nella redazione del mensile internazionale 30 Giorni. Nel 1997 è entrato a far parte della redazione de Il Giornale, dove ha lavorato per 15 anni, diventandone il vaticanista. Nel marzo 2011 è diventato vaticanista de La Stampa e coordinatore del sito web della Stampa “Vatican Insider“. Nel dicembre 2018 è stato nominato direttore editoriale dei media vaticani.

È stato direttore responsabile della testata online “La Bussola Quotidiana” attiva dal 2010 al 2012.

Radio

Per molti anni ha tenuto una rubrica radiofonica mensile a Radio Maria. Dal 2007 al 2018 ha tenuto un blog dedicato all’informazione sul Vaticano, intitolato “Sacri palazzi”. Tra le sue opere figurano numerosi saggi riguardanti la Chiesa contemporanea.

Uno studioso ecclesiastico

Fra i tanti temi affrontati, si è occupato, in particolare, della difesa dei comportamenti di Pio XII durante la Shoah e del problema del mito e della storicità di Gesù. Ha inoltre scritto un libro su Padre Pio in risposta ad un libro dello storico Sergio Luzzatto il quale sostiene che le stimmate del santo di Pietrelcina sono un trucco.

Moglie e figli di Andrea Tornielli

Il giornalista è sposato e ha tre figli.