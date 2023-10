Premio Nobel per la Medicina 2023: chi sono i vincitori Katalin Karikò e Drew Weissman

Premio Nobel per la Medicina 2023, Katalin Karikò e Drew Weissman hanno ricevuto il prestigioso premio per le loro scoperte.

Premio Nobel per la Medicina 2023: Katalin Karikò e Drew Weissman sono i vincitori del prestigioso premio che ogni anno viene assegnato dall’’Istituto Karolinska di Stoccolma. Ecco chi sono e ha cosa hanno lavorato.

Premio Nobel per la Medicina 2023

I vincitori del Nobel per la medicina 2023 sono l’ungherese Katalin Karikò e l’americano Drew Weissman. L’’Istituto Karolinska di Stoccolma scegli ogni anno i vincitori. La cerimonia di consegna del premio sarà alla presenza del re di Svezia il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel nel 1896.

Chi sono i vincitori Katalin Karikò e Drew Weissman

L’ungherese Katalin Karikò e l’americano Drew Weismann hanno ricevuto il riconoscimento per le loro ricerche sui vaccini a RNA messaggero che ha aperto la strada ai vaccini contro il Covid 19 di Pfizer-BioNTech e Moderna. Il premio è stato assegnato ai due ricercatori “per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche che hanno permesso lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 basati su mRNA”, ha dichiarato la giuria di Stoccolma.

Karikó è una biochimica ungherese nata nel 1955 a Szolnok, città posta a un centinaio di chilometri da Budapest. La scienziata è vicepresidente senior di BioNTech e docente a contratto all’Università della Pennsylvania. Proviene da una famiglia di umili origini: contabile uno e macellaio l’altro. Si è laureata nel 1978 e sempre a Szeged si specializza in biochimica al Centro di Ricerche Biologiche. Poi, si trasferisce negli Stati Uniti dove porta avanti le ricerche sull’attivazione immunitaria mediata dall’RNA.

Drew Wissman, docente di immunologia all’Università della Pennsylvania, ha origini americane(nato il 7 settembre 1959 a Lexington, Massachusetts). Weissman è stato membro del National Institutes of Health studiando l’HIV nel laboratorio del dottor Anthony Fauci. Weissman ha conseguito la laurea e il master presso la Brandeis University. Ha conseguito la laurea in medicina e il dottorato presso la Boston University e ha completato la sua specializzazione presso il Beth Israel Hospital. Wissman è collaboratore Katalin Karikó, PhD , hanno inventato la tecnologia dell’mRNA modificato utilizzata nei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna per prevenire il COVID-19.

