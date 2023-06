Italia Loves Romagna, quanto è stato raccolto e lo share della diretta tv dell’evento benefico

Italia Loves Romagna ha raggiunto risultati importanti per la raccolta benefica a favore della popolazione colpita dall'alluvione.

Italia Loves Romagna è stato un successo di pubblico sia per l’evento musicale sia per la raccolta fondi che è ancora attiva fino al 5 luglio 2023. Tanti artisti importanti hanno risposato richiamando 40mila persone a Campovolo e tantissime in diretta tv.

Italia Loves Romagna, quanto è stato raccolto

Italia Loves Romagna ha raggiunto il suo obiettivo di raccogliere quanto più possibile per la popolazione colpita dall’alluvione. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la cifra raccolta è di 1 milione 800 mila euro dai biglietti e più di 600 mila con il numero solidale 45538 attivo fino al 5 luglio.

Lo share della diretta tv dell’evento benefico

L’evento benefico ha raccolto ottimi risultati anche dalla diretta tv con un 30.8 di share per una media di 3 milioni 450 mila telespettatori. Il picco di ascolti è stato raggiunto alle 22.44 mentre Andrea Bocelli eseguiva Con te partirò, con 4 milioni 402 mila telespettatori. Lo share più alto (33.56 per cento) è stato raggiunto alle 24.44 durante la performance dell’inedito trio formato da Morandi, Elodie e Mannoia mentre sul finale cantavano Vita di Lucio Dalla.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“E’ stato un evento potente e coinvolgente, ha fatto cantare e riflettere, e soprattutto ha raggiunto lo scopo: dimostrare una tangibile solidarietà alle popolazioni della Romagna colpite dalla tragica alluvione”, ha dichiarato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. “Anche questa volta la Rai ha mostrato tutta la sua “potenza” – prosegue Ciannamea – fatta di promozione, organizzazione di eventi live e sinergia tra le varie direzioni coinvolte: Prime Time, Produzione Tv, Comunicazione, RaiPlay, Rai Radio2, Rai per il Sociale. Un grazie particolare al Ministero della Cultura, al Presidente Bonaccini, alle Istituzioni locali, a tutte le forze dell’ordine, a tutto il team Rai, a Friends&Partners e al meraviglioso pubblico di Campovolo e a quello a casa che ha seguito l’evento su Rai1, Rai Radio2 e su RaiPlay. Grazie a tutti gli artisti e ai nostri Talent che si sono resi disponibili per questa “maratona” musicale di solidarietà”.