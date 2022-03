Chi è Fioretta Mari, attrice ed ex insegnante ad Amici: marito, film, figlia

Chi è Fioretta Mari, nota attrice d’estrazione teatrale ed ex insegnante di dizione e recitazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo una lunga carriera sul palco, ha trovato la fama nazionale grazie al talent show di Canale 5. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Chi è Fioretta Mari, attrice e insegnante di dizione ad Amici

Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Maretti, è nata a Firenze il 19 luglio 1942.

Nota attrice d’estrazione teatrale con una carriera decennale alle spalle, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ad Amici. Ha infatti fatto parte della squadra di professori del talent condotto da Maria de Filippi, nel ruolo di insegnante di dizione e recitazione.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con attori di altissimo calibro, sia in ambito teatrale che cinematografico. Tra questi spiccano Vittorio Gassman, Oreste Lionello, Ugo Tognazzi, Massimo Troisi e Nino Manfredi.

Nel suo curriculum, infatti, vi sono anche molte apparizioni sul grande schermo, come ad esempio Il lumacone, nel 1974, Bello di mamma, nel 1980 o anche Alice e Sharm el Sheik – Un’estate indimenticabile nel 2010. Più di recente ha ottenuto un piccolo ruolo in Diversamente, commedia del 2021 diretta da Max Nardari.

Vita privata: marito, figlia

Fioretta Mari è stata sposata con il cantante e attore romano Armando De Razza, con il quale ha avuto una figlia, la bellissima cantante celtica e attrice Ida Elena De Razza.

Dopo un matrimonio durato vent’anni, la coppia ha divorziato. Il loro rapporto è stato, a quanto pare, molto burrascoso, come ha raccontato la stessa Mari durante alcune ospitate televisive: “Il mio matrimonio non è stato felice, ma lo rifarei da capo se significasse avere una figlia come Idelena. Grazie a Dio, la mia relazione con il mio ex marito si è calmata. È finita tra noi perché non andavamo d’accordo nelle cose di tutti i giorni”.