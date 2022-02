Chi è Lia Quartapelle: vita privata, marito, Pd e Ucraina

Chi è Lia Quartapelle: la deputata Pd si è esposta dopo lo scoppio della guerra sui fatti in Ucraina. Il suo nome è circolato anche in ambito gossip per il suo matrimonio.

Chi è Lia Quartapelle: vita privata

Lia Quartapelle, nata nel 1982, è laureata in Economia dello sviluppo. Ha lavorato come economista presso la Cooperazione italiana in Mozambico per poi conseguire un dottorato di ricerca a Pavia. Dal 2009 è ricercatrice presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Lia Quartapelle: marito

Quartapelle è sposata con Claudio Martelli, 77 anni, ex numero due del Psi e ministro delle Giustizia nei governi guidati da Giulio Andreotti e Giuliano Amato. Martelli è stato già sposato con Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e la nobile romana Camilla Apollonj Ghetti.

La coppia aveva annunciato le nozze nel gennaio 2020: il matrimonio era stato organizzato a Tel Aviv, in Israele, ma poi la pandemia di Covid li ha costretti a rimandare.

Lia Quartapelle e il Pd

Quartapelle è stata segretaria del circolo 02PD e alle primarie del 2009 è stata eletta membro dell’Assemblea nazionale. È deputata dal 2013, capogruppo in commissione Esteri sempre per il Pd.

Quartapelle si è battuta per far ottenere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, e fa parte della commissione d’inchiesta su Giulio Regeni.

La posizione sulla vicenda in Ucraina

La deputata Pd si è esposta sulla situazione Ucraina commentando anche la posizione di Salvini.

L’ha fatto su un post su facebook riprendendo un’intervista di Avvenire:

“Mentre da Kiev giungono notizie sempre più drammatiche a causa dell’intensificarsi dell’aggressione armata russa alla resistenza ucraina e le piazze italiane si riempiono al grido ‘No alla guerra di Putin’, ancora in queste ore Salvini è invece impegnato in calcoli economici sul prezzo da pagare per la libertà di un popolo e la democrazia. Le sanzioni, ripete come un mantra, devono essere ‘intelligenti’, mentre mettere Mosca fuori dal sistema bancario Swift, aggiunge, vorrebbe dire provocare un ‘black out’ per l’Italia”.

Bacchettata poi a Salvini: “Al leader della Lega, che passeggiando sulla Piazza Rossa diceva di sentirsi più a casa a Mosca che a Bruxelles e che avrebbe scambiato due Mattarella per mezzo Putin, va chiesto se si possono negare i valori di democrazia e libertà per un tornaconto economico. I diritti e l’indipendenza possono essere scambiati per bonifico bancario?”