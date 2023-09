Chi era Fernando Botero, artista colombiano: carriera, opere, moglie e figli

Fernando Botero è stato un pittore, scultore e disegnatore colombiano.

Chi era Fernando Botero

Fernando Botero è stato un artista colombiano di fama internazionale. Nato il 19 aprile 1932, è venuto a mancare il 15 settembre 2023 all’età di 91 anni. Era diventato famoso per voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. da giovane aveva studiato in Italia, paese con il quale aveva una stretta connessione. Nel nostro paese infatti Botero, dopo gli studi, aveva aperto nel 1983 uno studio a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Moglie e figli

La moglie di Fernando Botero era la pittrice greca Sophia Vari, era morta cinque mesi fa. Nel 1974 aveva perso suo figlio Pedro, a soli 4 anni, in un incidente stradale in Spagna.

Malattia

Secondo il quotidiano colombiano El Tiempo, Botero sarebbe morto nel Principato di Monaco, a casa sua, dopo giorni di ricovero in ospedale dovuti, secondo l’emittente W Radio, a una polmonite.

La notizia è stata confermata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro il quale, con un post su X in cui ha definito Boter “il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù“.

Opere famose e successi di carriera

Fernando Botero nel 1952 vince, con Sulla costa, il secondo premio al IX Salone degli artisti colombiani. Nel 1958 ottiene la cattedra di pittura all‘Accademia d’arte di Bogotá e vince il primo premio al XI Salone con l’opera La camera degli sposi. Nel 1961 il MoMa di New York acquista il suo Monna Lisa all’età di dodici anni. Nel 1992 le sue opere vengono esposte sugli Champs Élysées.