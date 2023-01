Benzinai in Lombardia, ecco le pompe che rimarranno aperte

Lo sciopero dei benzinai tanto atteso è arrivato e il ministro Urso, nonostante un vertice convocato d’urgenza, non è riuscito ad evitarlo. La legge, comunque, prevede che durante lo sciopero dovrà comunque essere garantito un servizio minimo, anche dai benzinai.

In autostrada, ad esempio, deve esserci un benzinaio aperto ogni cento chilometri, e la lista degli esercizi aperti è stata pubblicata dalla Conferenza delle regioni, mentre su strade urbane ed extraurbane il numero non deve essere inferiore al 50 per cento, e in questo caso l’elenco è fornito dalle associazioni di categoria alle Prefetture.

Benzinai in Lombardia: l’elenco

Ecco l’elenco dei benzinai che garantiranno il servizio nelle prossime 48 ore (che forse saranno ridotte a 24):

Autostrada A1:

da Milano a Napoli San Donato Ovest, km1

da Napoli a Milano San Donato Est, km 1

Autostrada A4:

da Torino a Trieste Brianza sud, km 148; Monte Alto est, km 245;

da Trieste a Torino Monte Alto ovest, km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord, km 134

Autostrada A7:

da Milano a Genova Cantalupa ovest, km 2

da Genova a Milano Dorno est, km 33

Autostrada A8-A9:

da Milano a Varese Villoresi est, km 9

da Varese a Milano Brughiera ovest, km 41

Autostrada A21:

Torino – Piacenza – Brescia Stradella sud, km 130 Lombardia; Ghedi est, km 230

Brescia – Piacenza – Torino Ghedi ovest, km 230; Stradella nord, km 130

Autostrada A50:

Milano Tangenziale est Rho ovest, km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est, km 19

Autostrada A51:

Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est, km 9; Cascina Gobba ovest, km 9

Autostrada A52:

Milano Tangenziale Nord Cinisello nord, km 8 Lombardia