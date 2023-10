Carlotta Mantovan oggi: compagno, dove vive, figlia, Fabrizio Frizzi, tv

Chi è oggi Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018? L’ex concorrente di Miss Italia 2001 lavora come giornalista e conduttrice televisiva e sta crescendo da sola la figlia avuta con il compianto conduttore, la piccola Stella.

Carlotta Mantovan oggi: carriera e vita privata della moglie di Fabrizio Frizzi

Nata a Mestre il 26 dicembre 1982, Carlotta Mantovan ha 40 anni ed è nota al grande pubblico per esser stata la moglie di Fabrizio Frizzi, noto conduttore tv scomparso nel 2018 per un’emorragia cerebrale. Fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2001, quando partecipa a Miss Italia, conquistandosi il secondo posto e riscuotendo un buon successo di pubblico.

Negli anni successivi, oltre a proseguire nel suo percorso da modella, comincia a farsi strada nel mondo del giornalismo. Inizia scrivendo per Il Gazzettino, poi nel 2004 approda a Sky TG24. Dal 2005 al 2008 presenta le previsioni del tempo su Sky Meteo 24. Diversi anni dopo fa il suo debutto da conduttrice televisiva. Per due anni, dal 2018 al 2020, è la presentatrice di Tutta salute, programma di informazione dedicato a salute e benessere. Nello stesso periodo conduce Portobello e l’edizione 2019 del Telethon. Nel 2023 è una dei concorrenti della 18esima edizione di Ballando con le stelle.

Matrimonio e figlia

Carlotta Mantovan conobbe Fabrizio Frizzi proprio in occasione del suo debutto nello spettacolo a Miss Italia. Era proprio il conduttore romano, infatti, a presentare l’edizione 2001 del concorso di bellezza. Frizzi si innamora di lei poco dopo la rottura con Rita Dalla Chiesa. La loro relazione fece molto scalpore a causa della grande differenza di età tra i due. Frizzi, infatti, aveva 43 anni, mentre Carlotta solo 19. Nonostante i continui attacchi mediatici e pettegolezzi, la coppia rimase insieme per tantissimi anni e nel 2013 la Mantovan da alla luce una figlia, la piccola Stella. I due si sposano nel 2014 e restano insieme fino all’improvvisa scomparsa del conduttore.

Dove vive

Non è noto al momento se Carlotta Mantovan abbia ritrovato l’amore dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Come si può presumere dal suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 78mila follower, la giornalista e conduttrice sta dedicando il suo tempo a crescere la figlia Stella. Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, la Mantovan avrebbe deciso di lasciare l’Italia e di ricostruirsi una vita in Francia.