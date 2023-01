Covid, dagli Stati Uniti arriva la nuova variante Kraken. Questa, in particolare, porta il nome del leggendario mostro marino ed è una nuova variante Covid che ha messo comunque in allerta gli esperti., che la stanno già analizzando.

Covid, dagli Usa la nuova variante Kraken

Il nome ufficiale è XBB.1.5, ma ormai è entrata nel linguaggio più comune come nuova variante Kraken. La nuova variante del Covid, proveniente in particolare dagli Stati Uniti, è entrata a far parte dell’ormai numerosissima famiglia di Omicron e sta crescendo rapidamente in Usa sia, anche, in altri Paesi.

È possibile che arriverà ben presto anche in Europa e gli esperti la stanno già analizzando. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, comunque, “non esiste indicazione di una maggiore gravità associata a queste sottovarianti in monitoraggio rispetto a precedenti lignaggi Omicron”.

I primi studi su Kraken

Secondo quando sappiamo dai primi studi su Kraken, questa deriva da una mutazione della prima sottovariante di Omicron XBB, nota come Gryphon. A preoccupare è il fatto che, secondo i primi studi, sarebbe più trasmissibile della sua parente più stretta, XBB.1, ma i vaccini continuano ad essere efficaci contro la malattia grave.