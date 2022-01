Chi è Enzo Miccio, l’esteta consigliere d’abiti e di stile in tv

Enzo Miccio è un wedding planner, considerato un amante del bello e dell’arte. È un organizzatore di eventi in vari settori.

Chi è Enzo Miccio

Enzo Miccio è un wedding planner, nato in provincia di Napoli il 5 maggio 1971. Registrato all’anagrafe come Vincenzo Miccio, si trasferisce fin da giovane a Milano per seguire le sue principali passioni: la moda e gli eventi. Per seguire questo suo sogno si iscrive all’Istituto Europeo di design fino a che nel 2001 diventa imprenditore.

Successivamente, assieme al suo socio Angelo Garini, fonda un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi e matrimoni. Ha fondato nel 2009 la “Enzo Miccio Academy”. Nel 2016 e il 2017 ha assunto un ruolo da giurato nel concorso di bellezza Miss Italia durante la messa in onda su La7. Ha organizzato le nozze di alcuni vips come quelle di Giovanni Cottone, Filippa Lagerback, Eva Grimaldi, Elettra Lamborghini.

La televisione

Il talento per l’arte, lo stile, la musica e il teatro hanno portato Miccio a fare una importante carriera televisiva. Nell’ambito dell’organizzazione degli eventi conduce nel 2005 un programma su Real Time “Wedding planners” e nel 2008 conduce un altro programma in compagnia di Carla Gozzi “Ma come ti vesti”. Successivamente dal 2011 ha fatto il programma “Shopping night” e nel 2011 pubblica il libro “Matrimonio da favola”.

Si è poi distinto per la partecipazione alla decima edizione di ballando con le stelle. Nel 2019 presenta il programma Abito da sposa cercasi Palermo, formato rivisitato dal programma televisivo statunitense. Nel 2020 ha partecipato a Pechino Express 2020 assieme a Carolina Giannuzzi.

Fidanzato

Il fidanzato di Enzo Miccio è Laurent Miralles. Per un certo periodo i due si erano allontanati, ma poi sono riusciti a riavvicinarsi in conseguenza del grande sentimento che li lega.