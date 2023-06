Chiara Amirante, chi è la scrittrice e fondatrice di “Nuovi Orizzonti”

Ospite alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, di Mercoledì 7 Giugno, andiamo a scoprire chi è Chiara Amirante, importante scrittrice italiana.

Molto amata e conosciuta grazie alle diverse pubblicazioni.

Chi è Chiara Amirante: carriera e Nuovi Orizzonti

Il mondo librario è ricco e variegato, come dimostrano le moltissime pubblicazioni che si registrano ogni anno. C’è chi ci riesce, c’è chi invece non ha modo di venire a galla. A spopolare è stata Chiara Amirante, considerata – in questo momento – una delle figure più importanti e amate nel nostro territorio.

Si tratta di una scrittrice molto nota, grazie a diversi best seller che le hanno permesso di farsi conoscere. In più è anche la fondatrice della comunità “Nuovi Orizzonti”, un progetto che ha lo scopo di avvicinarsi alla Santa Sede e alla parola del Signore. La fondazione di questa organizzazione l’ha portata ad essere conosciutissima, così tanto da essere una delle pochissime figure femminili a poter prender parte ai sinodi, tramite diretta convocazione del Papa.

Ad averla spinta a mettere in atto questo progetto è stata la sua fede, avvalorata da un’insperata – e inaspettata – guarigione. Sono ormai passati 30 anni dalla sua creazione (1993) e ha l’obiettivo di dare un aiuto alle persone bisognose, una vera e propria organizzazione senza scopo di lucro che è stata riconosciuto dal consiglio dei laici.

I libri pubblicati

L’autrice classe ’66 può vantare diverse pubblicazioni, avendo fatto della scrittura la caratteristica principale.

Ecco allora i libri da lei pubblicati:

Stazione Termini. Storie di droga, AIDS, prostituzione

Nuovi Orizzonti. La nostra avventura nel mondo della strada

Il Regno della Gioia

Alzati e rivestiti di luce

Gioia piena. Esercizi per non essere mai tristi

Guarire il cuore

Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti

La pace interiore. Liberarsi dall’ansia, dalle paure, dai pensieri negativi.

La vita privata e la malattia della scrittrice

Nata il 20 Luglio 1966 a Roma, Chiara Amirante ha vissuto un’esistenza travagliata. All’età di 21 anni ha scoperto di avere una malattia agli occhi, tanto da renderla molto attenta alle tematiche che avrebbe poi trattato con la sua fondazione.

Una patologia molto grave che sembrava poterle compromettere la vista. Improvvisamente guarita, non poteva credere a quanto successo. Essendosi sentita tanto fortunata, ha deciso di prodigarsi per fare del bene al prossimo.

Della sua vita privata non si sa invece molto. Dal suo profilo di Instagram si può intuire un compagno, ma nessun figlio.

