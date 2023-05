Luca Ravenna, chi è il comico che sta conquistando YouTube

YouTube è il luogo dell’intrattenimento e ultimamente sta mostrando un autore emergente, Luca Ravenna: andiamo a scoprire chi è il comico che sta spopolando nell’ultimo tempo.

Dopo il suo “debutto” a LOL, ha trovato il modo di farsi conoscere.

Chi è Luca Ravenna, una new entry della comicità

La comicità, in Italia, ha sempre avuto un ruolo importante e il passato (a livello cinematografico e teatrale) ne è la dimostrazione. I tempi cambiano e le battute vengono del tutto stravolte, come anche i programmi di intrattenimento. Con la stand up comedy c’è però la possibilità per molti emergenti di farsi conoscere. Tra questi si conta Luca Ravenna, comico 35enne che, già da 19 anni, ha cominciato a studiare per migliorare in questo campo.

Da Milano si è trasferito a Roma, così da poter studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia, diplomandosi in sceneggiatura nel 2011. La gavetta è fatta di alti e bassi, tra web e televisione, con YouTube che rappresenta un ottimo supporto per le sue battute, per il suo modo di porsi con il pubblico e per migliorare ancora.

La spinta decisiva la riceve però da LOL – Chi ride è fuori, programma comico nato durante il lockdown per regalare sei ore di spensieratezza e risate. Scopo del gioco è quello di essere “rinchiusi” in un teatro per sei ore, senza poter ridere ma facendo ridere gli altri. Alla prima risata si viene ammoniti, alla seconda espulsi. L’ultimo – dei 10 concorrenti – che rimane vince. Luca Ravenna ha preso parte alla prima edizione, nel 2021, che è stata seguitissima e apprezzata, tanto da aver portato Amazon Prime Video a prepararne altre.

Nonostante il suo percorso non sia stato dei “migliori”, gli ha comunque dato un notevole slancio, visto che molti lo hanno conosciuto grazie a quel programma. La sua bravura gli ha permesso poi di “fidelizzare” i nuovi fan.

Vita privata del comico milanese

La sua vita privata non è mai stata un mistero. Di lui si sa che ha una fidanzata, ma non è sposato. I genitori sono spesso protagonisti di alcune sue battute, ironizzando sul modo di parlare del padre e sul “complottismo” della mamma. A completare la famiglia c’è anche il fratello, molto presente nella sua vita, personale e non.

Luca Filippo Ravenna (nato il 27 Settembre 1987 a Milano) potrebbe prendersi la scena molto presto, ritagliandosi un ruolo importante nel mondo del cinema e della comicità.

