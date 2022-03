Chi è Dharma Mangia Woods: vita privata, fidanzato e film dell’attrice

Dharma Mangia Woods è una giovane attrice che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema e in quello delle serie tv. Ha partecipato anche a diversi videoclip musicali.

Dharma Mangia Woods: vita privata

Dharma Mangia Woods è nata a a Roma il 15 settembre 1994. Si diploma presso il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri e successivamente si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Roma. Continua la sua formazione con un un Master in Giornalismo di Moda presso Edios Comunication, Roma.

Dal 2016 ha iniziato a frequentare la Scuola di recitazione “Duse International” di Francesca De Sapio. Successivamente nell’ottobre del 2017 consegue la Laurea Triennale in Recitazione nell’Accademia Internazionale di Teatro a Roma.

La sua particolarità si trova nel taglio di capelli che cambia spesso scegliendo pettinature e colori sempre particolari.

Dharma Mangia Woods: fidanzato

Non ci sono molte informazioni rispetto alla sua vita sentimentale. Voci di gossip parlano di una sua relazione in passato con l’artista Gazzelle, conosciuto quando ha preso parte a un suo videoclip.

Film dell’attrice

Ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema nel 2015 con “L’estate addosso“, regia Gabriele Muccino come nuova partner del protagonista Marco (alias Brando Pacitto). Nello stesso anno debutta anche in una serie tv per Sky e HBO “The young Pope”, regia Paolo Sorrentino al fianco di Jude Law.

Nel marzo 2017 è di nuovo al cinema con il film “Il contagio” dove conoscerà Giulia Bevilacqua con la quale reciterà anche in “Più forte del destino” regia di Alexis Sweet, prodotto da Fabula Pictures.

Ha partecipato anche a diversi videoclip musicali, dal cantautore Flavio Bruno Padrini alias Gazzelle in “Martelli”(2018) e Polynesia (2019), ma anche da Ligabue in “Mi ci pulisco il cuore” (2021). É presente anche nel video “Tutti fenomeni -Colazione a Cortina” e “Ologramma” di MezzoSangue.