Sydney Martin, chi è la fidanzata di Angus Cloud: vita privata, carriera, età

Chi è Sydney Martin, fidanzata di Angus Cloud. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna del giovane attore di Euphoria, scomparso tragicamente all’età di 25 anni. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sydney Martin, fidanzata di Angus Cloud: vita privata e carriera

Nata in Alaska il 19 settembre del 2000, Sydney Martin ha 22 anni ed è una giovane modella e attrice, fidanzata di Angus Cloud, attore di Euphoria morto improvvisamente nel 2023 all’età di 25 anni. Martin è cresciuta ad Anchorage, la più grande città dell’Alaska, dove perde suo padre all’età di soli sei anni. La sua infanzia è piena di momenti difficili: “Dopo la morte di mio padre ci hanno bruciato la casa. A nove anni mi ritrovavo a vivere in un camper, come un senzatetto, aspettando la ricostruzione. Lotto con la depressione e con l’ansia”. All’età di 18 anni, insieme a sua madre, si trasferisce a Los Angeles, dove muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera di modella è già bene avviata: ha contatti con la 0 Models Agency e con DollHouse Management e il suo profilo Instagram, seguito da oltre 75mila persone, pubblica spesso servizi fotografici legati a importanti marchi di abbigliamento. Per quanto riguarda la recitazione, Sydney Martin si sta pian piano facendo spazio sui set americani. Ha recitato in un piccolo ruolo in Euphoria, occasione in cui ha conosciuto proprio Angus. È inoltre apparsa nelle serie televisive Snowfall e Never Have I Ever. Farà inoltre parte del cast del film d’azione in uscita LA Undercover.

La morte del fidanzato: “Il mio cuore è spezzato”

Sydney Martin ha espresso tutto il suo dolore per la morte del fidanzato Angus Cloud in una serie di storie su Instagram. L’attore di Euphoria, come lei da anni in lotta con l’ansia e con la depressione, è scomparso improvvisamente dalla sua vita. “Il mio cuore è spezzato, ti amerò per sempre.” -scrive Martin sul suo profilo- “Non lascerò che il mondo ti dimentichi, mai. Bless Bless 1 Love”.