A Trento inaugurato il secondo negozio autonomo “Prendi&Vai” con la tecnologia del Gruppo Custom

Il Gruppo Custom è felice di partecipare all’apertura del punto vendita Prendi&Vai di Tuday Conad, il secondo della Cooperativa DAO, avvenuta oggi, presso il punto vendita di P.zza Santa Maria 1 a Trento. Il Gruppo Custom si conferma tra i principali attori nazionali e internazionali, offrendo la più vasta gamma di soluzioni tecnologiche per i punti vendita: dalle soluzioni punto cassa ai software, passando da chioschi self-service, sistemi di pagamento, sistemi di pesatura e progetti innovativi. Attraverso l’innovazione tecnologica e la capacità di fornire soluzioni customizzate che integrano diverse tecnologie, incluso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI), come dimostrato nel progetto Tuday Conad “Prendi&Vai”, il Gruppo Custom ha reso possibile l’integrazione tra tecnologie differenti, migliorando l’esperienza di spesa e posizionandosi all’avanguardia del settore. Il Gruppo, leader nell’innovazione tecnologica nel settore retail e GDO da oltre 30 anni, ha segnato un ulteriore passo significativo nella continua crescita del Gruppo e nell’offerta di soluzioni all’avanguardia nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

System Retail, azienda del Gruppo Custom specializzata in ambito GDO, ha svolto un ruolo chiave nell’integrazione di soluzioni all’avanguardia nel progetto Tuday Conad “Prendi&Vai” a Verona. Grazie alla sua competenza e know-how, ha reso possibile un’esperienza d’acquisto veloce, innovativa e cashless, ridefinendo il concetto di shopping, migliorando l’esperienza complessiva dei clienti e offrendo anche nuove opportunità evolutive per il personale del punto vendita.

Maurizio Bonmassari, Project Manager di System Retail, racconta l’esperienza: “Per questo nuovo progetto, in partnership con DAO, abbiamo capitalizzato l’esperienza già positiva del primo negozio a Verona. Consolidata dunque l’integrazione del punto vendita con le strategie commerciali dell’insegna Conad grazie al frontend progettato per valorizzare al meglio i documenti commerciali emessi, implementando le iniziative pianificate, fornendo i prezzi dei prodotti all’app Tuday e offrendo la possibilità di ottenere lo scontrino dematerializzato. Un’attenzione particolare, questa volta, è stata dedicata al rinnovamento dell’interfaccia utente, che ora si presenta molto più integrata allo stile di comunicazione dell’insegna Tuday: abbiamo lavorato con l’area marketing di DAO per migliorare l’usabilità, rendendo l’esperienza dell’utente più fluida, intuitiva e graficamente accattivante. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione e integrazione tra i processi gestiti dalla startup Sensei e quelli presidiati da System Retail e DAO.”

Carlo Stradi, Presidente & Founder del Gruppo Custom, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del secondo punto vendita a Trento. Questo rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a offrire soluzioni all’avanguardia nel settore GDO e retail. Continueremo a guidare il mercato attraverso l’innovazione e l’eccellenza operativa, rimanendo al passo con le esigenze sempre in evoluzione dei nostri clienti”.

Il Gruppo Custom si impegna a continuare ad anticipare le esigenze in ambito retail ed a ridefinire il futuro del mercato attraverso l’innovazione, l’integrazione e l’eccellenza operativa. Il progetto industriale del Gruppo – Custom Forward – prevede ulteriori sviluppi di soluzioni e prodotti innovativi, supportati da nuove iniziative come CUSTOM Pay.