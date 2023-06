Laurent Miralles, chi è il fidanzato di Enzo Miccio: vita privata, carriera, età

Chi è Laurent Miralles, fidanzato di Enzo Miccio. Scopriamo qualche informazione in più sul medico e compagno di vita del noto wedding planner, al suo fianco da ben tre anni. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Laurent Miralles, fidanzato di Enzo Miccio: vita privata e carriera

Nato in Francia nel 1971, Laurent Miralles è molto noto al pubblico televisivo italiano in quanto fidanzato di Enzo Miccio, famosissimo wedding planner dei VIP. Medico di successo, è un chirurgo specializzato in interventi di chirurgia estetica. Miralles è il proprietario di molti studi privati in giro per il mondo: ha ambulatori a Parigi, Londra, Mosca e anche negli Emirati Arabi. Non ha profili social, ma è apparso spesso in scatti pubblicati sul profilo Instagram del fidanzato, immortalato in coppia con lui durante i loro viaggi insieme.

Vita privata: “Voglio che tu mi tenga la mano per sempre”

Enzo Miccio e Laurent Miralles si sono conosciuti nella romantica Parigi e stanno insieme da circa tre anni. Nonostante alcuni alti e bassi, sono ancora oggi innamoratissimi. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti.” -ha spiegato Miralles in un videomessaggio dedicato al fidanzato, ospite a Vieni da me– “Ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la domanda’ e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il conduttore si dimostrò commosso dal messaggio del suo compagno: “Non me lo aspettavo, è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento di stare con lui. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Ma il nostro cammino insieme continua. Abbiamo una grande forza”.