Sting ad Assago: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Sting ad Assago si esibisce in concerto a Milano nella serata di martedì 25 ottobre 2022 in occasione del tour mondiale.

Sting ad Assago: l’artista si esibisce in concerto a Milano nella serata di martedì 25 ottobre 2022. Sting è in giro in occasione del suo tour che ha dovuto rinviare a causa Covid a più riprese. Ecco le informazioni sul concerto.

Sting ad Assago: scaletta delle canzoni

Sting si esibisce in concerto martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21 al Forum di Assago di Milano. L’artista è in Italia in occasione del suo My Song tour per portare il l suo tredicesimo album in studio da solista My Songs, rilasciato il 24 maggio 2019.

Di seguito ecco i brani presenti nella scaletta del concerto:

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

If It’s Love

For Her Love

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Spirits in the Material World

Brand New Day

Shape of My Heart

What Could Have Been

Whenever I Say Your Name

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili e non si possono di conseguenza acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour è iniziato il 28 maggio 2019 a Parigi, in Francia, ed è proseguito fino al 17 novembre 2019 al Met di Filadelfia. Il tour doveva riprendere nel 2020 con una residenza (riprogrammata) di 8 date dal 15 agosto al 2 settembre al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada, ma è stato posticipato e riprogrammato ad agosto 2020 e poi al 2021 a causa alla pandemia di COVID-19.

