Chi è Nicolò Barella: moglie, figli, nazionale italiana, carriera

Nicolò Barella è un calciatore della Nazionale Italiana diventato campione d’Europa agli Europei del 2021. Ecco cosa sappiamo di lui e della sua vita privata.

Chi è Nicolò Barella

Nicolò Barella è un centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, classe 1997, con la quale si è laureato campione d‘Europa nel 2021. Considerato uno dei migliori centrocampisti italiani della sua generazione, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, con cui nel 2015 ha esordito tra i professionisti. Nel 2019 il suo passaggio all’Inter, dove ha raggiunto una finale di Uefa Champions League nel 2019-2020 e ha vinto uno scudetto e una supercoppa Italiana. Nell’anno 2020-2021 è stato inserito tra i 30 finalisti per il prestigioso premio del pallone d’oro.

Moglie e figli

Nicolò Barella pare davvero aver trovato la donna della sua vita (ha anche deciso di tatuare il nome di sua moglie sul braccio e a volte lo bacia dopo aver segnato un gol). La sua anima gemella si chiama Federica Schievenin, ex modella. I due si sono sposati nel 2017 e insieme hanno già tre figli: Rebecca (nata prima del matrimonio dei due, nel 2017), seguita poi dalle figlie Lavinia e di Matilde. Tra i due ci sono 7 anni di differenza.

Calcioscommesse, lo sfogo di Barella dopo le accuse: “Mai piaciuto il gioco d’azzardo”

Dopo la notizia di un suo possibile coinvolgimento nella vicenda calcioscommesse, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella si è sfogato in una serie di storie Instagram, respingendo tutte le accuse. Il mediano nerazzurro ha puntato il dito in particolare contro il giornale La Verità, secondo il quale il nome di Barella sarebbe sbucato in alcune registrazioni salvate su una penna USB: “Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci”. Toni durissimi per il nerazzurro che minaccia azioni legali: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m…Per questo da oggi passerò alle vie legali“.

Curiosità

Per il compleanno della moglie, Nicolò Barella le ha organizzato una festa a sorpresa molto speciale. La location scelta esclusivamente per lei è stato il ristorante di Carlo Carlo che si trova nella Galleria di Milano.