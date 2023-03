Il governo pensa ad un supercommissario per l’emergenza siccità. Dopo un vertice di Governo, è stato deciso che si lavorerà ad un decreto legge sull’emergenza siccità per individuare un supercommissario ad hoc.

Emergenza siccità, supercommissario in arrivo dal Governo

In arrivo un supercommissario per l’emergenza siccità. E’ quanto è stato deciso al tavolo sulla crisi idrica a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte, oltre alla premier Giorgia Meloni, i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, il viceministro Vannia Gava e infine i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. Dalla riunione si è deciso che i ministeri interessati dovranno collaborare per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con Regioni e enti territoriali. L’obiettivo è “individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie” e “avviando una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica”.