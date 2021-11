Chi è Edoardo De Angelis, vita privata, moglie, Maradona e film del regista

Chi è Edoardo De Angelis, è un regista e sceneggiatore che ha diretto come ultimo lavoro un episodio in Italia per la serie Tv su Maradona disponibile su Amazon Prime Video.

Chi è Edoardo De Angelis: vita privata

Edoardo De Angelis è nato a Napoli il 31 agosto 1978 ed è cresciuto tra Portici e Caserta. Di professione fa il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nonostante abbia soltanto 42 anni, Edoardo ha già collezionato tanti successi e ottenuto vari riconoscimenti nel mondo del cinema e della recitazione. Pare che sin da giovane si sia dedicato tanto allo sport ed all’età di 19 anni è stato un giocatore di pallanuoto. Poi ha deciso di lasciare ed ha scoperto il mondo del cinema, tanto da diplomarsi in regia nel 2006, presso il centro sperimentale di cinematografia da dove poi è iniziata la sua carriera.

Nel 2006 si diploma in regia presso il Centro sperimentale di cinematografia. Suo saggio di diploma è il cortometraggio Mistero e passione di Gino Pacino, storia di un uomo che sogna di fare l’amore con santa Lucia e perde la vista per il senso di colpa. Questo cortometraggio gli procura il premio della critica presso il 1° Küstendorf Film and Music Festival dove incontra Emir Kusturica e Paula Vaccaro che lo aiuteranno a realizzare il suo primo lungometraggio.

Moglie di Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis è anche il marito di una nota attrice ovvero Pina Turco. Si sono sposati dal 2017 a Castel Volturno. La coppia ha anche un figlio. In una vecchia intervista su Urban Post, Edoardo De Angelis, parlando dell’incontro con Pina Turco, ha dichiarato: «Ha presente quando fuori è inverno, c’è il gelo, gli alberi sono rinsecchiti e poi arriva la primavera e tutto prende colore? Ecco Pina, per me, nella mia vita, è stata la primavera».

Il regista e l’attrice hanno lavorato insieme nel film “Il vizio della speranza” diretto da De Angelis in cui Pina Turco è la protagonista. In un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Amica, Pina Turco, rispondendo alla giornalista che le chiedeva cosa vorrebbe chiedere al marito, rispondeva: “Ho deciso di fare l’attrice per andare a Montecarlo, Portofino… Ma lui ambienta tutti i suoi film a Castel Volturno. Mi piacerebbe trasferirmi in qualche bella location…“. Scherzando, poi, aggiungeva: “Vorrei essere trattata un po’ meglio sul set, visto che mi ha dato begli scappellotti! Devo lavorare prima su questo fronte… Poi penseremo alle belle location…”.

Edoardo De Angelis: serie Tv su Maradona

A partire dal 29 ottobre 2021, su Amazon è disponibile la serie Tv Maradona – Sogno Benedetto. Su Amazon Prime Video, sarà possibile vedere un racconto ispirato alla vita dell’ex calciatore Diego Armando Maradona, leggenda scomparsa il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni. Edoardo De Angelis ha diretto il settimo episodio in Italia, a Napoli in particolare.

I film del regista

Edoardo De Angelis nel 2006 ha firmato la regia e la sceneggiatura di Indivisibili e grazie a questo ha ottenuto un grande riconoscimento vincendo il premio di Pasinetti come miglior film e anche una speciale menzione. Nel 2018 realizza Il vizio della speranza, che vince il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma oltre al premio per miglior regista e miglior attrice protagonista al Tokyo International Film Festival, 1 David di Donatello, 3 Ciak d’oro e 3 Nastri d’argento.

E’ anche il regista di un film che ha ottenuto un grandissimo successo ovvero quello intitolato Natale in casa Cupiello.